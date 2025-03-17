В РФ заявили, що через 3 дні нарешті погасили пожежу на НПЗ в Туапсе: її атакував "Довгий Нептун"
У Росії губернатор Краснодарського краю повідомив, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе, яка виникла внаслідок "української атаки", вдалося повністю ліквідувати лише через три дні.
Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв в Telegram
Пряма мова: "Пожежу на нафтокомплексі в Туапсе повністю ліквідовано. Після атаки київського режиму в ніч на 14 березня на нафтобазі зайнявся резервуар, у якому знаходилося близько 20 тисяч тонн бензину".
Деталі: За інформацією Кондратьєва, вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів площі, пожежі присвоїли четвертий рівень небезпеки. До гасіння залучали 188 рятувальників та 55 одиниць техніки.
За даними джерел УП, НПЗ в Краснодарському краї атакувала новітня українська ракета "Довгий Нептун".
Нагадаємо:
- 15 березня президент Володимир Зеленський повідомив про "суттєві результати" щодо ракетної програми України після випробувань "Довгого Нептуна".