Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

В РФ заявили, що через 3 дні нарешті погасили пожежу на НПЗ в Туапсе: її атакував "Довгий Нептун"

Степан ГафткоПонеділок, 17 березня 2025, 13:26
В РФ заявили, що через 3 дні нарешті погасили пожежу на НПЗ в Туапсе: її атакував Довгий Нептун
Пожежа на НПЗ в Туапсе після української атаки у 20024 році

У Росії губернатор Краснодарського краю повідомив, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе, яка виникла внаслідок "української атаки", вдалося повністю ліквідувати лише через три дні.

Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв в Telegram

Пряма мова: "Пожежу на нафтокомплексі в Туапсе повністю ліквідовано. Після атаки київського режиму в ніч на 14 березня на нафтобазі зайнявся резервуар, у якому знаходилося близько 20 тисяч тонн бензину". 

Реклама:

Деталі: За інформацією Кондратьєва, вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів площі, пожежі присвоїли четвертий рівень небезпеки. До гасіння залучали 188 рятувальників та 55 одиниць техніки.

За даними джерел УП, НПЗ в Краснодарському краї атакувала новітня українська ракета "Довгий Нептун".

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:

російсько-українська війнаРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоНаймасованіша атака на Кропивницький: 8 поранених, серед них – дитина
Politico: Європа хоче переманити американських науковців, яким Трамп скорочує фінансування
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським
Усі новини...
російсько-українська війна
Найчастіше за добу РФ атакувала Покровський та Торецький напрямки – Генштаб
Трамп розглядає можливість визнання Криму російським – ЗМІ
Окупанти активізувалися на Запоріжжі: тривають бої за П’ятихатки та Малі Щербаки – DeeepState
Останні новини
08:07
відео У Туреччині пройшли масові протести на підтримку затриманого суперника Ердогана
08:03
футболУкраїна – Бельгія: анонс матчу за путівку в еліту Ліги націй
07:38
ЗСУ за добу знешкодили 1 400 окупантів і 38 ББМ
07:18
Україна отримала нову партію F-16 – Зеленський
06:29
В РФ заявили, що нібито збили вночі 132 "українські" дрони
05:46
Трамп готовий підписати указ про початок ліквідації Департаменту освіти США – ЗМІ
05:10
фотоНаймасованіша атака на Кропивницький: 8 поранених, серед них – дитина
04:30
ISW: Путін звинувачує Україну в порушеннях припинення вогню до офіційної угоди
03:54
фото, відеоБезпілотники атакували НПЗ у російському Енгельсі – соцмережі
03:18
Politico: Європа хоче переманити американських науковців, яким Трамп скорочує фінансування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: