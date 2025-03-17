В РФ заявили, что спустя 3 дня наконец потушили пожар на НПЗ в Туапсе: его атаковал "Длинный Нептун"
В России губернатор Краснодарского края сообщил, что пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который возник в результате "украинской атаки", удалось полностью ликвидировать только через три дня.
Источник: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram
Прямая речь: "Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. После атаки киевского режима в ночь на 14 марта на нефтебазе загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина".
Детали: По информации Кондратьева, огонь охватил более тысячи квадратных метров, пожару был присвоен четвертый уровень опасности. В тушении участвовали 188 спасателей и 55 единиц техники.
По данным источников "Украинской правды", НПЗ в Краснодарском крае атаковала новейшая украинская ракета "Длинный Нептун".
Напомним:
- 15 марта президент Владимир Зеленский сообщил о "существенных результатах" в ракетной программе Украины после испытаний "Длинного Нептуна".