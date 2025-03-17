Зеленський визначив завдання Умєрову та новому начальнику Генштабу

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

Джерело: глава держави у соцмережах

Деталі: Зеленський зазначив, що обговорив ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України і визначив ключові завдання.

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Міністру оборони – невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні. Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників.

Начальнику Генштабу – прискорити формування корпусної системи в наших Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад.

Пряма мова: "Зміцнення армії – це незмінний пріоритет, і в цьому питанні не може бути кроків назад. Сили оборони та безпеки України, оборонно-промисловий комплекс та багаторівнева взаємодія з партнерами є основою нашої незалежності".