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Зеленский поставил задачи Умерову и новому начальнику Генштаба

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 марта 2025, 14:40
Зеленский поставил задачи Умерову и новому начальнику Генштаба
фото из соцсетей Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Зеленский отметил, что обсудил ситуацию на фронте и во взаимодействии с партнерами по гарантиям безопасности для Украины и определил ключевые задачи.

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Министру обороны - безотлагательно сформировать команду, которая будет заниматься взаимодействием с партнерами по всем деталям необходимой Украине системы безопасности и внедрения решений, которые принимаются на военно-политическом уровне. Уже на этой неделе сформированная команда должна принять участие в работе в Лондоне - в соответствующей встрече военных представителей.

Начальнику Генштаба - ускорить формирование корпусной системы в наших Силах обороны и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад.

Прямая речь: "Укрепление армии - это неизменный приоритет, и в этом вопросе не может быть шагов назад. Силы обороны и безопасности Украины, оборонно-промышленный комплекс и многоуровневое взаимодействие с партнерами является основой нашей независимости".

ЗеленскийМинобороныГенштаб
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