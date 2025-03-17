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Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": спливли терміни

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 березня 2025, 15:07
Суд закрив справу про напад на журналістів Схем в Укрексімбанку: спливли терміни
фото: колаж "Радіо Свобода"

Київський апеляційний суд 17 березня закрив провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів проєкту "Схеми" в державному "Укрексімбанку" восени 2021 року.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Провадження стосовно нападу на журналістів закрито у зв’язку зі спливом термінів притягнення до відповідальності колишнього голови держбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

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Повідомляється, що таким чином колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності. Адвокати журналістів повідомили, що планують звертатися до ЄСПЛ.

"На підставі статті 49 ККУ звільнити Мецгера Є.В. від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 3 статті 171, Тельбізова І.Г. та Осіпова О.Л. кожного від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 2 статті 171, ч.1 статті 126 у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", – зачитала рішення суддя.

Нагадаємо:

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  • 4 жовтня 2021 року "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Спершу державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • Згодом "Схемам" вдалося відновити відео та опублікувати його, після чого комунікації банку змінилися, а публікація зі звинуваченням – зникла. На наступний день Євген Мецгер тимчасово склав повноваження на час внутрішнього розслідування.
  • Згодом йому, та ще двом посадовцям, причетним до нападу, було вручено підозри.
  • 7 жовтня журналісти "Схем" оприлюднили розслідування щодо державного "Укрексімбанку", у приміщенні якого днями напали на знімальну групу. Також журналісти показали запитання, через які у них забрали камери й намагалися видалити інтерв’ю.
  • В "Укрексімбанку" розповіли і свою позицію щодо виданого у квітні 2021 року кредиту у сумі 60 млн дол на купівлю ТРЦ Sky Mall, про який питали журналісти "Схем" під час інтерв'ю.
  • 11 жовтня суд відправив відстороненого голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

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