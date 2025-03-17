Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": спливли терміни

Київський апеляційний суд 17 березня закрив провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів проєкту "Схеми" в державному "Укрексімбанку" восени 2021 року.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Провадження стосовно нападу на журналістів закрито у зв’язку зі спливом термінів притягнення до відповідальності колишнього голови держбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

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Повідомляється, що таким чином колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності. Адвокати журналістів повідомили, що планують звертатися до ЄСПЛ.

"На підставі статті 49 ККУ звільнити Мецгера Є.В. від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 3 статті 171, Тельбізова І.Г. та Осіпова О.Л. кожного від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 2 статті 171, ч.1 статті 126 у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", – зачитала рішення суддя.

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