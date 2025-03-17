Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": спливли терміни
Київський апеляційний суд 17 березня закрив провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів проєкту "Схеми" в державному "Укрексімбанку" восени 2021 року.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Провадження стосовно нападу на журналістів закрито у зв’язку зі спливом термінів притягнення до відповідальності колишнього голови держбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.
Повідомляється, що таким чином колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності. Адвокати журналістів повідомили, що планують звертатися до ЄСПЛ.
"На підставі статті 49 ККУ звільнити Мецгера Є.В. від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 3 статті 171, Тельбізова І.Г. та Осіпова О.Л. кожного від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 2 статті 171, ч.1 статті 126 у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", – зачитала рішення суддя.
Нагадаємо:
- 4 жовтня 2021 року "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
- Спершу державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
- Згодом "Схемам" вдалося відновити відео та опублікувати його, після чого комунікації банку змінилися, а публікація зі звинуваченням – зникла. На наступний день Євген Мецгер тимчасово склав повноваження на час внутрішнього розслідування.
- Згодом йому, та ще двом посадовцям, причетним до нападу, було вручено підозри.
- 7 жовтня журналісти "Схем" оприлюднили розслідування щодо державного "Укрексімбанку", у приміщенні якого днями напали на знімальну групу. Також журналісти показали запитання, через які у них забрали камери й намагалися видалити інтерв’ю.
- В "Укрексімбанку" розповіли і свою позицію щодо виданого у квітні 2021 року кредиту у сумі 60 млн дол на купівлю ТРЦ Sky Mall, про який питали журналісти "Схем" під час інтерв'ю.
- 11 жовтня суд відправив відстороненого голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".