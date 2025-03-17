Суд закрыл дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": истекли сроки

Киевский апелляционный суд 17 марта закрыл производство по делу нападения на съемочную группу журналистов проекта "Схеми" в государственном "Укрэксимбанке" осенью 2021 года.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Производство в отношении нападения на журналистов закрыто в связи с истечением сроков привлечения к ответственности бывшего главы госбанка Евгения Мецгера, экс-директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

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Сообщается, что таким образом коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой удовлетворила ходатайство обвиняемых и освободила их от уголовной ответственности. Адвокаты журналистов сообщили, что планируют обращаться в ЕСПЧ.

"На основании статьи 49 УКУ освободить Мецгера Е.В. от уголовной ответственности по ч.1 статьи 171, ч. 3 статьи 171, Тельбизова И.Г. и Осипова А.Л. каждого от уголовной ответственности по ч.1 статьи 171, ч. 2 статьи 171, ч.1 статьи 126 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - зачитала решение судья.

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