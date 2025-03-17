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Суд закрыл дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": истекли сроки

Станислав ПогориловПонедельник, 17 марта 2025, 15:07
Суд закрыл дело о нападении на журналистов Схем в Укрэксимбанке: истекли сроки
фото: коллаж "Радио Свобода"

Киевский апелляционный суд 17 марта закрыл производство по делу нападения на съемочную группу журналистов проекта "Схеми" в государственном "Укрэксимбанке" осенью 2021 года.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Производство в отношении нападения на журналистов закрыто в связи с истечением сроков привлечения к ответственности бывшего главы госбанка Евгения Мецгера, экс-директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

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Сообщается, что таким образом коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой удовлетворила ходатайство обвиняемых и освободила их от уголовной ответственности. Адвокаты журналистов сообщили, что планируют обращаться в ЕСПЧ.

"На основании статьи 49 УКУ освободить Мецгера Е.В. от уголовной ответственности по ч.1 статьи 171, ч. 3 статьи 171, Тельбизова И.Г. и Осипова А.Л. каждого от уголовной ответственности по ч.1 статьи 171, ч. 2 статьи 171, ч.1 статьи 126 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - зачитала решение судья.

Предыстория:

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  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанка" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгер прямо в его кабинете. Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Сначала государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • Впоследствии "Схемам" удалось восстановить видео и опубликовать его, после чего коммуникации банка изменились, а публикация с обвинением - исчезла. На следующий день Евгений Мецгер временно сложил полномочия на время внутреннего расследования.
  • Впоследствии ему, и еще двум чиновникам, причастным к нападению, были вручены подозрения.
  • 7 октября журналисты "Схем" обнародовали расследование государственного Укрэксимбанка, в помещении которого на днях напали на съемочную группу. Также журналисты показали вопрос, через которые в них забрали камеры и пытались удалить интервью.
  • В "Укрэксимбанке" рассказали и свою позицию относительно выданного в апреле 2021 года кредита в сумме 60 млн долл на покупку ТРЦ Sky Mall, о котором спрашивали журналисты "Схем" во время интервью.
  • 11 октября суд отправил отстраненного председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

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