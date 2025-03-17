Суд продовжив арешт головного психіатра ЗСУ до 21 квітня із заставою у 49 млн грн

17 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити тримання під вартою головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів, до 21 квітня.

Джерело: кореспондент "Суспільного"

Дослівно: "Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень".

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