Суд продлил арест главного психиатра ВСУ до 21 апреля с залогом в 49 млн грн

17 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение продлить содержание под стражей главного психиатра Вооруженных сил Украины Олега Друзя, которого подозревают в незаконном обогащении на более чем 1 миллион долларов, до 21 апреля.

Источник: корреспондент "Суспільного"

Дословно: "Шевченковский райсуд Киева до 21 апреля продлил содержание под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю с возможностью внести залог в более 49 миллионов гривен".

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