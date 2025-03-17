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Суд продлил арест главного психиатра ВСУ до 21 апреля с залогом в 49 млн грн

Анастасия ПроцПонедельник, 17 марта 2025, 16:03
Суд продлил арест главного психиатра ВСУ до 21 апреля с залогом в 49 млн грн
Главный психиатр ВСУ Олег Друзь. Фото: Суспільне/Никита Галка

17 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение продлить содержание под стражей главного психиатра Вооруженных сил Украины Олега Друзя, которого подозревают в незаконном обогащении на более чем 1 миллион долларов, до 21 апреля.

Источник: корреспондент "Суспільного"

Дословно: "Шевченковский райсуд Киева до 21 апреля продлил содержание под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю с возможностью внести залог в более 49 миллионов гривен".

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Что предшествовало:

  • 21 января сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных сил Олега Друзя, который является заместителем председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
  • По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованных активов на более 1 млн долларов США. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.
  • Шевченковский районный суд Киева 22 января арестовал с правом залога главного психиатра ВСУ Олега Друзя.
  • В 2017 году Друзь фигурировал в деле о взятке за предоставление медицинского заключения о непригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья, но был оправдан "в связи с недоказанностью наличия в его деянии состава уголовного преступления".

коррупциясудВооруженные силы
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