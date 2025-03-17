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Російські атаки вбили двох мешканців Херсона

Євген КізіловПонеділок, 17 березня 2025, 20:42
Російські атаки вбили двох мешканців Херсона
фото: Getty Images

Внаслідок ударів російських окупаційних військ загинули двоє мирних жителів Херсона і його передмістя.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За його словами, близько 19:00 армія РФ атакувала з дрона жителя Херсона у Дніпровському районі. Внаслідок вибуху 56-річний чоловік загинув на місці.

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Ще одна людина загинула через недільний обстріл селища Антонівки, що на околицях міста. Смертельні поранення дістав 71-річний чоловік.

Що передувало: 14 березня росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Херсонвійнажертви
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