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Российские атаки убили двух жителей Херсона

Евгений КизиловПонедельник, 17 марта 2025, 20:42
Российские атаки убили двух жителей Херсона
фото: Getty Images

В результате ударов российских оккупационных войск погибли двое мирных жителей Херсона и его пригорода.

Источник: глава областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Детали: По его словам, около 19:00 армия РФ атаковала с дрона жителя Херсона в Днепровском районе. В результате взрыва 56-летний мужчина погиб на месте.

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Еще один человек погиб из-за воскресного обстрела поселка Антоновка, что на окраине города. Смертельные ранения получил 71-летний мужчина.

Что предшествовало: 14 марта россияне ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона. В результате атаки пострадали два человека.

Херсонвойнажертвы
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