Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Трамп рассматривает возможность признания Крыма российским – СМИ

Иван Дьяконов, Ирина БалачукВторник, 18 марта 2025, 05:49
Трамп рассматривает возможность признания Крыма российским – СМИ
Фото: Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.

Источник: Semafor со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с этим вопросом

Детали: По словам источников, администрация Трампа рассматривает различные варианты завершения войны, один из которых - признание Крыма российским. Американская сторона также допускает возможность обращения к Организации Объединенных Наций с призывом принять соответствующее решение. 

Реклама:

Дословно: "Трамп пока не принял официального решения, а возможный шаг по Крыму является лишь одним из вариантов, которые рассматривает его администрация в поисках путей завершения войны".

Детали: Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз в комментарии Semafor отметил, что администрация "не давала никаких обязательств и не будет обсуждать этот вопрос через СМИ".

Прямая речь Хьюза: "Еще две недели назад Украина и Россия были за много миль друг от друга относительно переговоров о прекращении огня, а сейчас мы приблизились к соглашению благодаря лидерству президента Трампа. Цель остается неизменной: остановить убийства и найти мирное решение конфликта".

РЕКЛАМА:

Для справки: По данным Медиамейкер, Semafor – это американский проект журналистов Джастина и Бена Смитов (общая только фамилия), который работает с 18 октября 2022 года. Джастин Смит – это экс-генеральный директор Bloomberg Media, а Бен – бывший обозреватель The New York Times и главред BuzzFeed News. 

Джастин Смит описывал культуру Semafor как: "Никакой драмы. Никаких сплетен. Никакого эго". По замыслу, медиа должно было избавить потребителей новостей от "разочарований" благодаря трансформации традиционной формы статьи, которая будет отделять факты от суждений.

В Semafor работает бывший исполнительный редактор Reuters и заместитель главреда The Wall Street Journal, а теперь исполнительный редактор Джина Чуа. Главным редактором является Бен Смит, также в команде другие журналисты и репортеры из таких изданий как Associated Press, The Washington Post, The New York Times и др. Всего на октябрь 2024 года в издании работало около 80 человек.

Ориентировочно 65 % аудитории Semafor приходится на США, а примерно 6,5 % читателей находятся в Великобритании. В то же время Semafor имеет достаточно большую аудиторию (около 22,6 %) за пределами англоязычных стран.  

По данным Медиамейкер, в начале существования издание привлекло $25 млн от различных спонсоров. 

Предыстория:

  • Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что в рамках соглашения о завершении войны Украина может потерять территории в обмен на "будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины".
  • Государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

СШАКрымроссийско-украинская войнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: В Белом доме надеются достичь полного перемирия до 20 апреля
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
видеоВоздушные силы поразили скопление россиян в укрытии в Торецке
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
ПВО третий день подряд сбивает около 100 российских беспилотников
Пентагон начал проверку сотрудников на полиграфе после визита Маска – Bloomberg
Все новости...
США
Эрдоган хочет встретиться с Трампом в Белом доме в апреле – СМИ
Трамп заявил, что Си Цзиньпин вскоре приедет в США 
Трамп приказал немедленно возобновить производство энергии из "чистого угля"
Последние новости
13:58
Сибига о ночной атаке на Киев: РФ подрывает усилия США и партнеров
13:56
футболУкраина объявила заявку на ответный матч против Бельгии в Лиге наций
13:34
фотоПапа Римский впервые за пять недель появился на публике
13:33
В Италии власти будут платить 100 тысяч евро тем, кто поселится в горах, но есть нюанс
13:20
С понедельника в Киеве заканчивается отопительный сезон
13:03
фотоРоссияне повредили офис одного из изданий в Киеве
12:59
СМИ: В Белом доме надеются достичь полного перемирия до 20 апреля
12:46
Турецкий суд арестовал оппозиционного мэра Стамбула
12:35
В Киевской области полиция расследует причастность своего сотрудника к избиению мужчины в Гостомеле
12:25
АЗС на выходные снизили цены топлива на 2-7 грн/л
Все новости...
Реклама:
Реклама: