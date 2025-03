Трамп рассматривает возможность признания Крыма российским – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.

Источник: Semafor со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с этим вопросом

Детали: По словам источников, администрация Трампа рассматривает различные варианты завершения войны, один из которых - признание Крыма российским. Американская сторона также допускает возможность обращения к Организации Объединенных Наций с призывом принять соответствующее решение.

Дословно: "Трамп пока не принял официального решения, а возможный шаг по Крыму является лишь одним из вариантов, которые рассматривает его администрация в поисках путей завершения войны".

Детали: Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз в комментарии Semafor отметил, что администрация "не давала никаких обязательств и не будет обсуждать этот вопрос через СМИ".

Прямая речь Хьюза: "Еще две недели назад Украина и Россия были за много миль друг от друга относительно переговоров о прекращении огня, а сейчас мы приблизились к соглашению благодаря лидерству президента Трампа. Цель остается неизменной: остановить убийства и найти мирное решение конфликта".

Для справки: По данным Медиамейкер, Semafor – это американский проект журналистов Джастина и Бена Смитов (общая только фамилия), который работает с 18 октября 2022 года. Джастин Смит – это экс-генеральный директор Bloomberg Media, а Бен – бывший обозреватель The New York Times и главред BuzzFeed News.

Джастин Смит описывал культуру Semafor как: "Никакой драмы. Никаких сплетен. Никакого эго". По замыслу, медиа должно было избавить потребителей новостей от "разочарований" благодаря трансформации традиционной формы статьи, которая будет отделять факты от суждений.

В Semafor работает бывший исполнительный редактор Reuters и заместитель главреда The Wall Street Journal, а теперь исполнительный редактор Джина Чуа. Главным редактором является Бен Смит, также в команде другие журналисты и репортеры из таких изданий как Associated Press, The Washington Post, The New York Times и др. Всего на октябрь 2024 года в издании работало около 80 человек.

Ориентировочно 65 % аудитории Semafor приходится на США, а примерно 6,5 % читателей находятся в Великобритании. В то же время Semafor имеет достаточно большую аудиторию (около 22,6 %) за пределами англоязычных стран.

По данным Медиамейкер, в начале существования издание привлекло $25 млн от различных спонсоров.

