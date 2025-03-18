Найчастіше за добу РФ атакувала Покровський та Торецький напрямки – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 155 бойових зіткнень: найбільше боїв у районі Торецька, Покровська, на Курському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (17 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 139 КАБ, залучив для ураження 2506 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 1 раз безуспішно спробували просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 9 атак окупантів. Українські бійці відбивали штурми в бік Петропавлівки, Загризового, Кам’янки, Западного, Кругляківки та Богуславки.

На Лиманському напрямку відбулося 10 атак. Ворог намагався прорватися в районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

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На Сіверському напрямку відбито 3 атаки в районі Білогорівки та у напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник 7 разів атакував українські позиції біля Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку за добу зафіксовано 25 атак поблизу Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

На Покровському напрямку українські військові відбили 44 штурми в районах Водяного Другого, Свиридонівки, Проміня, Новопавлівки, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Богданівки, Лисівки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 14 атак у районах Олексіївки, Привільного, Костянтинополя, а також у напрямку Веселого та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку відбито 10 атак у районах Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили 2 атаки біля Степового та Лобкового.

На Придніпровському напрямку зафіксовано 1 ворожу атаку, яку вдалося відбити.

У Курській області українські військові відбили 18 атак. Окупанти здійснили 30 авіаударів, скинувши 42 керовані авіабомби, та 301 раз відкривали вогонь, 9 обстрілів було здійснено з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступу немає.