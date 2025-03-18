Чаще всего за сутки РФ атаковала Покровское и Торецкое направления – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 155 боевых столкновений: больше всего боев в районе Торецка, Покровска, на Курском и Новопавловском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (17 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 90 авиационных ударов, сбросил 139 УАБ, привлек для поражения 2506 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5771 артиллерийский обстрел, в том числе 145 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: На Харьковском направлении российские войска 1 раз безуспешно попытались продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 9 атак оккупантов. Украинские бойцы отбивали штурмы в сторону Петропавловки, Загрызово, Каменки, Западного, Кругляковки и Богуславки.

На Лиманском направлении произошло 10 атак. Враг пытался прорваться в районах Балки Журавки, Ямполовки, Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Зеленой Долины.

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На Северском направлении отбито 3 атаки в районе Белогоровки и в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник 7 раз атаковал украинские позиции возле Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечино и Курдюмовки.

На Торецком направлении за сутки зафиксировано 25 атак вблизи Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки.

На Покровском направлении украинские военные отбили 44 штурма в районах Водяного Второго, Свиридоновки, Проминя, Новопавловки, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Богдановки, Лысовки и Андреевки.

На Новопавловском направлении зафиксировано 14 атак в районах Алексеевки, Привольного, Константинополя, а также в направлении Веселого и Разлива.

На Гуляйпольском направлении отбито 10 атак в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили 2 атаки у Степного и Лобкового.

На Приднепровском направлении зафиксирована 1 вражеская атака, которую удалось отбить.

В Курской области украинские военные отбили 18 атак. Оккупанты совершили 30 авиаударов, сбросив 42 управляемые авиабомбы, и 301 раз открывали огонь, 9 обстрелов было осуществлено из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступления нет.