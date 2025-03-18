Росія атакувала Україну 137-ма дронами; 127 не долетіли до цілі

Від вечора 17 березня росіяни атакували Україну 137-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 63 ворожих дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. 64 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Зазначається, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Шаталово, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.