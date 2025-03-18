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Россия атаковала Украину 137-ма дронами; 127 не долетели до цели

Ирина БалачукВторник, 18 марта 2025, 09:35
Россия атаковала Украину 137-ма дронами; 127 не долетели до цели
Сбитый российский "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

С вечера 17 марта россияне атаковали Украину 137-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 63 вражеских дрона удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. 64 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Черкасская области.

Отмечается, что захватчики запускали дроны с направлений российских городов Шаталово, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Воздушные силы ВСУПВОбеспилотники
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