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Одиозного главу ОАСК Вовка уволили

Евгений КизиловВторник, 18 марта 2025, 12:48
Одиозного главу ОАСК Вовка уволили
фото: slidstvo.info

Высший совет правосудия уволил главу ликвидированного Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которого подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Источник: сайт ВСП, общественная организация "Центр противодействия коррупции" в соцсетях

Детали: Как сообщает совет, таким образом Вовка привлекли к дисциплинарной ответственности за "совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности".

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По информации ЦПК, Вовк на заседание ВСП "снова не пришел", но направил ряд ходатайств, среди которых отводы членам совета и отложение рассмотрения вопроса об увольнении.

Докладчик на заседании член ВСП Оксана Кваша предложила уволить Вовка. Предложение поддержали все 14 членов совета.

ЦПК напоминает, что между публикацией "пленок ОАСК" о коррупции в суде и увольнением Вовка прошло более 5 лет.

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Сейчас уголовное дело в отношении Вовка и его сообщников слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Что предшествовало:

  • В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.
  • В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.
  • При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмене решения о национализации "Приватбанка" и так далее.
  • В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".

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ОАСКПавел Вовк увольнение
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