Одиозного главу ОАСК Вовка уволили
Высший совет правосудия уволил главу ликвидированного Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которого подозревают в создании преступной организации и захвате власти.
Источник: сайт ВСП, общественная организация "Центр противодействия коррупции" в соцсетях
Детали: Как сообщает совет, таким образом Вовка привлекли к дисциплинарной ответственности за "совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности".
По информации ЦПК, Вовк на заседание ВСП "снова не пришел", но направил ряд ходатайств, среди которых отводы членам совета и отложение рассмотрения вопроса об увольнении.
Докладчик на заседании член ВСП Оксана Кваша предложила уволить Вовка. Предложение поддержали все 14 членов совета.
ЦПК напоминает, что между публикацией "пленок ОАСК" о коррупции в суде и увольнением Вовка прошло более 5 лет.
Сейчас уголовное дело в отношении Вовка и его сообщников слушается в Высшем антикоррупционном суде.
Что предшествовало:
- В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.
- В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.
- При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмене решения о национализации "Приватбанка" и так далее.
- В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".
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