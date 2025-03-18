У лютому командування вивело війська з Курахівського "мішка" – джерела

В середині лютого 2025 року військове командування ухвалило рішення вивести людей з Курахівського "мішка", що дозволило зберегти життя бійців, та покращити оборону на Донеччині.

Джерело: співрозмовники УП у військових колах, командир тактичної групи "Велика Новосілка" генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook

Пряма мова Наєва: "Найважливіше для командування – зберегти життя і здоров’я особового складу. Тому на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше".

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Деталі: У дописі генерал-лейтенанта не вказано дату та географію військової операції, але за даними УП, йдеться саме про вихід із Курахівського "мішка" у лютому місяці.

Довідково: Після виходу українських військ із Курахового в січні, росіяни поступово почали витягувати фланги, формуючи напівоточення між селами Дачне, Зеленівка та Андріївка. З кінця лютого напівоточення звузилося до Костянтинополя зверху та Улакли знизу.

Що передувало: У лютому Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка". Він заявив, що таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський. Це сталося одразу після інтервʼю Наєва "Українській правді", у якому військовий говорив про провал підготовки до війни та відповідальність верховного головнокомандувача.