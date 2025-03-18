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В феврале командование вывело войска из Кураховского "мешка" – источники

Валентина Романенко, Ольга КириленкоВторник, 18 марта 2025, 13:21
В феврале командование вывело войска из Кураховского мешка – источники
скриншот карты Deep State

В середине февраля 2025 года военное командование приняло решение вывести людей из Кураховского "мешка", что позволило сохранить жизни бойцов, и улучшить оборону в Донецкой области.

Источник: собеседники УП в военных кругах, командир тактической группы "Великая Новоселка" генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook

Прямая речь Наева: "Самое важное для командования - сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы можем действовать эффективнее".

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Детали: В заметке генерал-лейтенанта не указана дата и география военной операции, но по данным УП, речь идет именно о выходе из Кураховского "мешка" в феврале.

Справка: После выхода украинских войск из Курахово в январе, россияне постепенно начали вытягивать фланги, формируя полуокружение между селами Дачное, Зеленовка и Андреевка. С конца февраля полуокружение сузилось до Константинополя сверху и Улаклы снизу.

Что предшествовало: В феврале Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка". Он заявил, что такое решение принял президент Владимир Зеленский. Это произошло сразу после интервью Наева "Украинской правде", в котором военный говорил о провале подготовки к войне и ответственности верховного главнокомандующего.

Донецкая областьвойна
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