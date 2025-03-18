Єрмак назвав "червоні лінії" України на переговорах про мир

Глава Офісу президента і очільник української делегації на мирних переговорах Андрій Єрмак розповів, як на перемовинах із Сполученими Штатами у Саудівській Аравії окреслив червоні лінії України, на перетин яких вона ніколи не погодиться.

Джерело: Єрмак у соцмережах

Пряма мова: "Окремо наголосив на наших "червоних лініях". Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх Збройних Сил. Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території російськими".

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Деталі: За його словами, окрім згоди на 30-денне припинення вогню, українська сторона запропонувала в Джидді обмін військовополонених, звільнення цивільних та повернення депортованих дітей.

Також голова делегації звернув увагу сторін, що питання моніторингу режиму тиші потребує чітких механізмів та фахових напрацювань.

Що передувало: 11 березня під час переговорів в Саудівській Аравії Україна заявила американській делегації про готовність запровадження 30-денного режиму припинення вогню за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.