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Ермак назвал "красные линии" Украины на переговорах о мире

Евгений КизиловВторник, 18 марта 2025, 16:08
Ермак назвал красные линии Украины на переговорах о мире
фото: Getty Images

Глава Офиса президента и руководитель украинской делегации на мирных переговорах Андрей Ермак рассказал, как на переговорах с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии очертил красные линии Украины, на пересечение которых она никогда не согласится.

Источник: Ермак в соцсетях

Прямая речь: "Отдельно отметил наши "красные линии". Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими".

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Детали: По его словам, кроме согласия на 30-дневное прекращение огня, украинская сторона предложила в Джидде обмен военнопленных, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей.

Также глава делегации обратил внимание сторон, что вопрос мониторинга режима тишины требует четких механизмов и профессиональных наработок.

Что предшествовало: 11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии Украина заявила американской делегации о готовности введения 30-дневного режима прекращения огня при условии, если Россия также будет его придерживаться.

СШАвойнамирпереговоры
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