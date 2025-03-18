У Черкасах суд випустив під зобов’язання митрополита УПЦ МП з 5-ма підозрами від СБУ

У Черкасах суд випустив з-під нічного домашнього арешту під особисте зобов’язання митрополита УПЦ МП Феодосія, якого обвинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ.

Джерело: Соснівський районний суд міста Черкаси у Facebook

Деталі: Зазначається, що 18 березня відбулося чергове судове засідання у справі за обвинуваченням настоятеля Черкаської єпархії УПЦ митрополита Феодосія, у миру – Дениса Снігірьова.

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У судовому засіданні розглядалось клопотання прокурора про продовження обвинуваченому запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час доби.

За результатами розгляду у задоволенні клопотання прокурора суд відмовив та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у виді особистого зобовʼязання, із покладенням на нього на строк до 18 травня 2025 року наступних обовʼязків:

прибувати за кожною вимогою до суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання, роботи та зміну контактного номеру телефону;

утримуватись від спілкування із свідком у кримінальному провадженні;

продовжити зберігання у відповідних органів державної влади паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, у разі їх наявності.

Обвинуваченому розʼяснили, що невиконання вказаних обовʼязків може призвести до зміни запобіжного заходу на більш суворий із накладенням штрафу.

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Згідно з повідомленням суду, нинішнє рішення мотивовано тим, що з перебігом часу ризики, які були підставою для обрання / продовження запобіжного заходу, зменшилися.

Враховано, що обвинувачений перебував під цілодобовим домашнім арештом з 12.04.2023 до 20.12.2023, під домашнім арештом в нічний час доби з 21.12.2023 до 18.03.2025, у період перебування під домашнім арештом порушення покладених на нього обовʼязків не допускав, не ухилявся і не переховувався від суду. Крім того, на даний час у кримінальному провадженні допитано потерпілих і свідків, триває дослідження письмових доказів.

Після вирішення клопотання прокурора судове засідання було відклали до 11.00 год. 25 березня 2025 року у звʼязку з відсутністю обвинуваченого через погіршення його самопочуття.

У наступному судовому засіданні заплановано продовжити дослідження письмових доказів; обвинувачений братиме в ньому участь у режимі відеоконференції.