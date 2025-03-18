В Черкассах суд выпустил под обязательство митрополита УПЦ МП с 5-ю подозрениями от СБУ

В Черкассах суд выпустил из-под ночного домашнего ареста под личное обязательство митрополита УПЦ МП Феодосия, которого обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Источник: Сосновский районный суд города Черкассы в Facebook

Детали: Отмечается, что 18 марта состоялось очередное судебное заседание по делу по обвинению настоятеля Черкасской епархии УПЦ митрополита Феодосия, в миру – Дениса Снигирева.

Реклама:

В судебном заседании рассматривалось ходатайство прокурора о продлении обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

По результатам рассмотрения в удовлетворении ходатайства прокурора суд отказал и применил к обвиняемому меру пресечения в виде личного обязательства, с возложением на него на срок до 18 мая 2025 года следующих обязанностей:

прибывать по каждому требованию в суд;

сообщать суду об изменении своего места жительства, работы и изменении контактного номера телефона;

воздерживаться от общения со свидетелем в уголовном производстве;

продолжить хранение в соответствующих органах государственной власти паспорта (паспортов) для выезда за границу, других документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину, в случае их наличия.

Обвиняемому разъяснили, что невыполнение указанных обязанностей может привести к изменению меры пресечения на более строгую с наложением штрафа.

РЕКЛАМА:

Согласно сообщению суда, нынешнее решение мотивировано тем, что с течением времени риски, которые были основанием для избрания/продления меры пресечения, уменьшились.

Учтено, что обвиняемый находился под круглосуточным домашним арестом с 12.04.2023 до 20.12.2023, под домашним арестом в ночное время суток с 21.12.2023 до 18.03.2025, в период пребывания под домашним арестом нарушения возложенных на него обязанностей не допускал, не уклонялся и не скрывался от суда. Кроме того, в настоящее время в уголовном производстве допрошены потерпевшие и свидетели, продолжается исследование письменных доказательств.

После решения ходатайства прокурора судебное заседание было отложено до 11.00 час. 25 марта 2025 года в связи с отсутствием обвиняемого из-за ухудшения его самочувствия.

В следующем судебном заседании запланировано продолжить исследование письменных доказательств; обвиняемый будет принимать в нем участие в режиме видеоконференции.