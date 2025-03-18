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Сили оборони уразили три північнокорейські САУ "Коксан" у Курській області

Анастасія ПроцВівторок, 18 березня 2025, 21:56
Сили оборони уразили три північнокорейські САУ Коксан у Курській області
скрін з відео

Аеророзвідники 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з підрозділом реактивної артилерії завдали удару по трьох самохідних артилерійських установках "Коксан", які армія РФ отримала від Північної Кореї.

Джерело: Сили безпілотних систем ЗСУ

Деталі: За даними військових, ворожі САУ були сховані серед дерев, а для додаткового маскування та захисту від FPV-дронів на них встановили так звані "мангали". Зазначається, що оператори полку виявили САУ та скорегували по них вогонь української реактивної артилерії, яка застосувала осколково-фугасні й касетні бойові частини.

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Дослівно: "САУ М1978 "Коксан" є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою армії Північної Кореї. Вона оснащена 170-мм гарматою з дальністю стрільби до 60 км. Ключовою вимогою під час її створення була можливість завдавати ударів по Сеулу з півночі демілітаризованої зони. Тепер ЗС РФ використовують її у війні проти України, намагаючись компенсувати втрати в артилерії".

Що передувало:

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  • 18 лютого бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку САУ "Коксан".

Курська область Збройні сили
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