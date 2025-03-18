Силы обороны поразили три северокорейские САУ "Коксан" в Курской области

Аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с подразделением реактивной артиллерии нанесли удар по трем самоходным артиллерийским установкам "Коксан", которые армия РФ получила от Северной Кореи.

Источник: Силы беспилотных систем ВСУ

Детали: По данным военных, вражеские САУ были спрятаны среди деревьев, а для дополнительной маскировки и защиты от FPV-дронов на них установили так называемые "мангалы". Отмечается, что операторы полка обнаружили САУ и скорректировали по ним огонь украинской реактивной артиллерии, которая применила осколочно-фугасные и кассетные боевые части.

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Дословно: "САУ М1978 „Коксан" является наиболее дальнобойной ствольной артиллерийской системой армии Северной Кореи. Она оснащена 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 км. Ключевым требованием при ее создании была возможность наносить удары по Сеулу с севера демилитаризованной зоны. Теперь ВС РФ используют ее в войне против Украины, пытаясь компенсировать потери в артиллерии".

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