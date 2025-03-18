Україна підтримає припинення ударів по енергетиці, чекає деталей пропозиції – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає пропозиції про припинення ударів про енергетичних обʼєктах, порушене під час розмови президента США з Володимиром Путіним.

Джерело: Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами 18 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Зеленський зазначив, що наразі не має детальної інформації про формат припинення вогню, який Дональд Трамп обговорив з Путіним.

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"Я думаю, що правильно, якщо у нас буде розмова з президентом Трампом і ми будемо знати деталі того, що русскіє пропонували американцям, або що американці пропонували руським", – сказав він.

Водночас, зауважив президент, Україна буде підтримувати пропозиції щодо припинення вогню по енергетиці, але необхідно оприлюднення всіх деталей, про що домовилися сторони.

"Після того, як ми отримуємо деталі від американського президента, від американської сторони, ми скажемо свою відповідь, її підготуємо, і команда буде готова до технічних розмов", – оголосив Зеленський.

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Крім того, глава держави наголосив, що "не може бути так, що Росія битиме по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати", передає "Суспільне".

"Ми будемо відповідати", – наголосив він.

Що передувало:

У Кремлі заявили, що Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".