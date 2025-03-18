Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Україна підтримає припинення ударів по енергетиці, чекає деталей пропозиції – Зеленський

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 18 березня 2025, 22:15
Україна підтримає припинення ударів по енергетиці, чекає деталей пропозиції – Зеленський
Володимир Путін. Фото - getty images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає пропозиції про припинення ударів про енергетичних обʼєктах, порушене під час розмови президента США з Володимиром Путіним.

Джерело: Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами 18 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Зеленський зазначив, що наразі не має детальної інформації про формат припинення вогню, який Дональд Трамп обговорив з Путіним.

Реклама:

"Я думаю, що правильно, якщо у нас буде розмова з президентом Трампом і ми будемо знати деталі того, що русскіє пропонували американцям, або що американці пропонували руським", – сказав він.

Водночас, зауважив президент, Україна буде підтримувати пропозиції щодо припинення вогню по енергетиці, але необхідно оприлюднення всіх деталей, про що домовилися сторони.

"Після того, як ми отримуємо деталі від американського президента, від американської сторони, ми скажемо свою відповідь, її підготуємо, і команда буде готова до технічних розмов", – оголосив Зеленський.

РЕКЛАМА:

Крім того, глава держави наголосив, що "не може бути так, що Росія битиме по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати", передає "Суспільне".

"Ми будемо відповідати", – наголосив він.

Що передувало:

У Кремлі заявили, що Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".

ЗеленськийПутінТрамппереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
оновленоНа Одещині стався вибух у будівлі поліції: є загибла і постраждалі
Стармер розповів про тиск Білого дому, щоб розкритикувати Зеленського за сварку з Трампом
оновлено від 08:27У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
Усі новини...
Кремль: Путін дав команду на 30 днів припинити обстріл енергетики
Зеленський підтвердив обмін полоненими з РФ: операцію планували заздалегідь
Зеленський вважає, що найближчими місяцями РФ наступатиме на кількох напрямках
Президент розповів, чи проводить Україна операцію в Бєлгородській області
Останні новини
21:35
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
21:22
Німеччина висловила стурбованість арештом опозиційного мера Стамбула
20:54
Зеленський про переговори у Саудівській Аравії: Розмова достатньо корисна
20:36
Вибух у будівлі поліції на Одещині розслідують як теракт, поранено 3 поліцейських
20:23
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
20:07
Світоліна пробилася в четверте коло престижного тенісного турніру в Маямі
19:48
Новий прем’єр Канади офіційно оголосив дострокові вибори
19:38
На Сумщині через ворожий обстріл загинула жінка, ще одну людину поранено
19:09
Фонтан замість поваленого пам’ятника Леніну. Що не так з ініціативою Кличка – подкаст
19:04
формула-1Пілоти Ferrari отримали дискваліфікацію за підсумками Гран-прі Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: