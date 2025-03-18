Украина поддержит прекращение ударов по энергетике, ждет деталей предложения – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетическим объектам, затронутое во время разговора президента США с Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский сказал во время общения с журналистами 18 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Зеленский отметил, что пока не имеет детальной информации о формате прекращения огня, который Дональд Трамп обсудил с Путиным.

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"Я думаю, что правильно, если у нас будет разговор с президентом Трампом и мы будем знать детали того, что русские предлагали американцам, или что американцы предлагали русским", – сказал он.

В то же время, отметил президент, Украина будет поддерживать предложения о прекращении огня по энергетике, но необходимо обнародование всех деталей, о чем договорились стороны.

"После того, как мы получаем детали от американского президента, от американской стороны, мы скажем свой ответ, его подготовим, и команда будет готова к техническим разговорам", – объявил Зеленский.

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Кроме того, глава государства подчеркнул, что "не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать", передает "Суспільне".

"Мы будем отвечать", – подчеркнул он.

Что предшествовало:

В Кремле заявили, что Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".