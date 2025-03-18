Украина поддержит прекращение ударов по энергетике, ждет деталей предложения – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетическим объектам, затронутое во время разговора президента США с Владимиром Путиным.
Источник: Зеленский сказал во время общения с журналистами 18 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"
Детали: Зеленский отметил, что пока не имеет детальной информации о формате прекращения огня, который Дональд Трамп обсудил с Путиным.
"Я думаю, что правильно, если у нас будет разговор с президентом Трампом и мы будем знать детали того, что русские предлагали американцам, или что американцы предлагали русским", – сказал он.
В то же время, отметил президент, Украина будет поддерживать предложения о прекращении огня по энергетике, но необходимо обнародование всех деталей, о чем договорились стороны.
"После того, как мы получаем детали от американского президента, от американской стороны, мы скажем свой ответ, его подготовим, и команда будет готова к техническим разговорам", – объявил Зеленский.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что "не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать", передает "Суспільне".
"Мы будем отвечать", – подчеркнул он.
Что предшествовало:
В Кремле заявили, что Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".