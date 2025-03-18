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Зеленський підтвердив обмін полоненими з РФ: операцію планували заздалегідь

Анастасія ПроцВівторок, 18 березня 2025, 22:17
Зеленський підтвердив обмін полоненими з РФ: операцію планували заздалегідь
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що між Україною та Росією відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175, зазначивши, що ця домовленість була досягнута заздалегідь.

Джерело: Зеленський на онлайн-зустрічі із журналістами, пише "Суспільне" та "Укрінформ"

Пряма мова: "Я знав про цей обмін – і від Служби безпеки, і від ГУР, я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий обмін, але в будь-якому випадку, обміни – це прекрасно для України".

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Деталі: Також Зеленський зазначив, що кроком для Росії, який свідчив би про її бажання завершити війну, є повернення полонених.

Пряма мова: "Віддати всіх полонених, я вважаю, що це – продемонструвати волю, бажання щодо закінчення війни. Тому що полонені, хлопці та дівчата, які там роками сидять… не треба їх боятися. І ми адекватні люди. Ми їх не направимо знову на фронт. Ніколи. Їм потрібна допомога, медицина, комусь потрібна реабілітація. Є люди з дуже важкими пораненнями. Тому, я вважаю, що – це дійсно продемонструвати бажання щодо закінчення війни".

Що передувало: 

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  • 18 березня у розмові з американським президентом Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін анонсував обмін полоненими з Україною у форматі 175 на 175.

Зеленськийполонені
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