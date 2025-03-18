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Зеленский подтвердил обмен пленными с РФ: операцию планировали заранее

Анастасия ПроцВторник, 18 марта 2025, 22:17
Зеленский подтвердил обмен пленными с РФ: операцию планировали заранее
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Россией состоится обмен пленными в формате 175 на 175, отметив, что эта договоренность была достигнута заранее.

Источник: Зеленский на брифинге на онлайн-встрече с журналистами, пишет "Суспільне" и "Укринформ"

Прямая речь: "Я знал об этом обмене – и от Службы безопасности, и от ГУР, я получил эту информацию. Это заранее продуманный обмен, но в любом случае, обмены – это прекрасно для Украины".

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Детали: Также Зеленский отметил, что шагом для России, который свидетельствовал бы о ее желании завершить войну, является возвращение пленных.

Прямая речь: "Отдать всех пленных, я считаю, что это – продемонстрировать волю, желание об окончании войны. Потому что пленные, ребята и девушки, которые там годами сидят... не надо их бояться. И мы адекватные люди. Мы их не направим снова на фронт. Никогда. Им нужна помощь, медицина, кому-то нужна реабилитация. Есть люди с очень тяжелыми ранениями. Поэтому, я считаю, что – это действительно продемонстрировать желание об окончании войны".

Что предшествовало: 

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  • 18 марта в разговоре с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин анонсировал обмен пленными с Украиной в формате 175 на 175.

Зеленскийпленные
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