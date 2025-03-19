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"Радио Свобода" подала в суд на администрацию Трампа из-за остановки финансирования

Иван ДьяконовСреда, 19 марта 2025, 01:49
Радио Свобода подала в суд на администрацию Трампа из-за остановки финансирования
Фото с сайта about.rferl.org

Медиакорпорация RFE/RL ("Радио Свободная Европа / Радио Свобода") подала иск в федеральный суд в Вашингтоне против администрации Дональда Трампа и Кари Лейк из-за решения прекратить финансирование организации. Истцы утверждают, что такие действия нарушают законодательство США.

Источник: The Hill

Детали: В судебном иске указано, что отказ в выделении средств, которые были утверждены Конгрессом, противоречит федеральному законодательству, в частности Конституции США, которая предоставляет Конгрессу исключительное право распоряжаться бюджетными расходами.

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"Выделять средства в соответствии с законами об ассигнованиях и предоставлять их в виде грантов, как это предусмотрено Законом о международном вещании - это не добровольный выбор, который может сделать агентство. Это закон", – говорится в иске.

Генеральный директор RFE/RL Стивен Капус подчеркнул, что остановка вещания этого медиа, основанного в 1949 году, все это время была мечтой диктаторов в разных частях мира.

"Сейчас не время уступать место пропаганде и цензуре врагам Америки. Мы считаем, что закон на нашей стороне и что празднование деспотами по всему миру нашей гибели является преждевременным", – заявил Капус.

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В "Радио Свобода" сообщили, что если финансирование не будет восстановлено, компания будет вынуждена уволить часть сотрудников. Сейчас радиостанция публикует контент на 27 языках и охватывает более 47 миллионов человек в 23 странах Европы и Азии.

Об остановке федерального финансирования представители международного вещателя узнали из письма за подписью Кари Лейк, которая является советницей Агентства США по глобальным медиа – правительственной организации с бюджетным финансированием, которой подчинены "Голос Америки", сеть "Радио Свобода" и другие. 

Предыстория:

  • На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое финансирует "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" и Голос Америки (VOA).
  • Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС не имеет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.
  • Ранее в Брюсселе, комментируя решение администрации Трампа прекратить финансирование "Радио Свобода" и фактическую остановку вещания "Голоса Америки", заявили, что это будет играть на руку общим врагам.

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