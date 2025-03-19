"Радио Свобода" подала в суд на администрацию Трампа из-за остановки финансирования

Медиакорпорация RFE/RL ("Радио Свободная Европа / Радио Свобода") подала иск в федеральный суд в Вашингтоне против администрации Дональда Трампа и Кари Лейк из-за решения прекратить финансирование организации. Истцы утверждают, что такие действия нарушают законодательство США.

Источник: The Hill

Детали: В судебном иске указано, что отказ в выделении средств, которые были утверждены Конгрессом, противоречит федеральному законодательству, в частности Конституции США, которая предоставляет Конгрессу исключительное право распоряжаться бюджетными расходами.

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"Выделять средства в соответствии с законами об ассигнованиях и предоставлять их в виде грантов, как это предусмотрено Законом о международном вещании - это не добровольный выбор, который может сделать агентство. Это закон", – говорится в иске.

Генеральный директор RFE/RL Стивен Капус подчеркнул, что остановка вещания этого медиа, основанного в 1949 году, все это время была мечтой диктаторов в разных частях мира.

"Сейчас не время уступать место пропаганде и цензуре врагам Америки. Мы считаем, что закон на нашей стороне и что празднование деспотами по всему миру нашей гибели является преждевременным", – заявил Капус.

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В "Радио Свобода" сообщили, что если финансирование не будет восстановлено, компания будет вынуждена уволить часть сотрудников. Сейчас радиостанция публикует контент на 27 языках и охватывает более 47 миллионов человек в 23 странах Европы и Азии.

Об остановке федерального финансирования представители международного вещателя узнали из письма за подписью Кари Лейк, которая является советницей Агентства США по глобальным медиа – правительственной организации с бюджетным финансированием, которой подчинены "Голос Америки", сеть "Радио Свобода" и другие.

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