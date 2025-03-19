DeepState: Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині

В ніч на 19 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ поблизу населених пунктів в Харківській та Донецькій областях.

Джерело: DeepState

Деталі: Ворог просунувся біля населеного пункту Невське в Харківській області та поблизу Привільного, що на Донеччині.

Реклама:

Передісторія: