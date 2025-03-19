DeepState: Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині
Середа, 19 березня 2025, 03:37
В ніч на 19 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ поблизу населених пунктів в Харківській та Донецькій областях.
Джерело: DeepState
Деталі: Ворог просунувся біля населеного пункту Невське в Харківській області та поблизу Привільного, що на Донеччині.
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Передісторія:
- Станом на 22 годину на фронті від початку доби 18 березня відбулось 120 бойових зіткнень, з них 29 – на покровському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.