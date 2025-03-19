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DeepState: Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині

Іван Д'яконовСереда, 19 березня 2025, 03:37
DeepState: Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині
Мапа: DeepState

В ніч на 19 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ поблизу населених пунктів в Харківській та Донецькій областях.

Джерело: DeepState

Деталі: Ворог просунувся біля населеного пункту Невське в Харківській області та поблизу Привільного, що на Донеччині.

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Передісторія:

  • Станом на 22 годину на фронті від початку доби 18 березня відбулось 120 бойових зіткнень, з них 29 – на покровському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

окупаціяДонецька областьХарківська областьвійна
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