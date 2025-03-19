DeepState: Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине

В ночь на 19 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

Источник: DeepState

Детали: Враг продвинулся возле населенного пункта Невское в Харьковской области и вблизи Привольного, что в Донецкой области.

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