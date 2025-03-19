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DeepState: Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине

Иван ДьяконовСреда, 19 марта 2025, 03:37
DeepState: Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине
Карта: DeepState

В ночь на 19 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

Источник: DeepState

Детали: Враг продвинулся возле населенного пункта Невское в Харьковской области и вблизи Привольного, что в Донецкой области.

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Предыстория:

  • По состоянию на 22 часа на фронте с начала суток 18 марта состоялось 120 боевых столкновений, из них 29 - на покровском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

оккупацияДонецкая областьХарьковская областьвойна
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