Російський дрон поцілив у дах ще однієї лікарні у Сумській області – ОВА
Середа, 19 березня 2025, 03:41
У ніч на 19 березня ще одна лікарня в Сумській області зазнала руйнувань через атаку російського безпілотника.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Сьогодні, 19 березня близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні.
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Попередньо, люди не постраждали".
Деталі: В ОВА повідомили, що на місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні.
Передісторія:
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- Пізно ввечері 18 березня російський БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні у місті Суми, пошкодивши будівлю та припарковані неподалік автомобілі.