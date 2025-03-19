Російський дрон поцілив у дах ще однієї лікарні у Сумській області – ОВА

У ніч на 19 березня ще одна лікарня в Сумській області зазнала руйнувань через атаку російського безпілотника.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні, 19 березня близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні.

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Попередньо, люди не постраждали".

Деталі: В ОВА повідомили, що на місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні.

Передісторія:

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