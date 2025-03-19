Российский дрон попал в крышу еще одной больницы в Сумской области – ОВА
Среда, 19 марта 2025, 03:41
В ночь на 19 марта еще одна больница в Сумской области подверглась разрушениям из-за атаки российского беспилотника.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "Сегодня, 19 марта около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы.
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Предварительно, люди не пострадали".
Детали: В ОВА сообщили, что на месте падения работают аварийно-спасательные службы. Проводятся эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы.
Предыстория:
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- Поздно вечером 18 марта российский БПЛА упал на крышу областной клинической больницы в городе Сумы, повредив здание и припаркованные неподалеку автомобили.