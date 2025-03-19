Российский дрон попал в крышу еще одной больницы в Сумской области – ОВА

В ночь на 19 марта еще одна больница в Сумской области подверглась разрушениям из-за атаки российского беспилотника.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня, 19 марта около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы.

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Предварительно, люди не пострадали".

Детали: В ОВА сообщили, что на месте падения работают аварийно-спасательные службы. Проводятся эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы.

Предыстория:

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