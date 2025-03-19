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УП 100. Сила жінок

Внаслідок обстрілу Слов’янська постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та транспорт

Іван Д'яконовСереда, 19 березня 2025, 07:15
Внаслідок обстрілу Слов’янська постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та транспорт
Фото: Донецька обласна прокуратура

Ввечері 18 березня в результаті ворожого обстрілу Слов’янська постраждали троє цивільних. Двоє з них отримали мінно-вибухові травми, ще одна жінка – гостру реакцію на стрес.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "18 березня 2025 року, о 20:50, війська РФ завдали удару по Слов’янську. В результаті обстрілу одного з районів міста поранено двох цивільних віком 58 й 59 років. Вони зазнали мінно-вибухових травм та забійних ран. Потерпілих доставлено до лікарні. Крім того, у 71-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес".

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Деталі: За даними прокуратури, пошкоджено 21 приватний будинок, а також транспортні засоби. Тип озброєння, яке використовували росіяни, наразі встановлюється.

Передісторія: 

  • Увечері 18 березня у Краматорську та Слов’янську на Донеччині пролунали вибухи. Місцеві повідомили, що в частині Слов’янська зникло світло.

Донецька областьжертви
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