ЗМІ: У Краматорську та Слов'янську пролунали вибухи, повідомляють про відключення світла

Увечері 18 березня у Краматорську та Слов’янську на Донеччині пролунали вибухи. Місцеві повідомили, що в частині Слов’янська зникло світло.

Джерело: видання "Новини Донбасу", місцеві телеграм-канали, "Суспільне Донбас"

Деталі: У Слов'янську, як стверджують жителі, частина міста залишилася без світла.

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У Краматорську, за даними Суспільного, о 21:20 пролунали вибухи. Попередньо влучання відбулись за межами громади, повідомив керівник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Що передувало:

У Кремлі заявили, що лідер РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає пропозиції про припинення ударів про енергетичних обʼєктах, втім необхідно оприлюднення всіх деталей, про що домовилися сторони.