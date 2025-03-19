В результате обстрела Славянска пострадали трое гражданских, повреждены дома и транспорт

Вечером 18 марта в результате вражеского обстрела Славянска пострадали трое гражданских. Двое из них получили минно-взрывные травмы, еще одна женщина - острую реакцию на стресс.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: 18 марта 2025 года, в 20:50, войска РФ нанесли удар по Славянску. В результате обстрела одного из районов города ранены двое гражданских в возрасте 58 и 59 лет. Они получили минно-взрывные травмы и убойные раны. Пострадавшие доставлены в больницу. Кроме того, у 71-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс".

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Детали: По данным прокуратуры, поврежден 21 частный дом, а также транспортные средства. Тип вооружения, которое использовали россияне, пока устанавливается.

Предыстория:

Вечером 18 марта в Краматорске и Славянске Донецкой области прогремели взрывы. Местные сообщили, что в части Славянска исчез свет.