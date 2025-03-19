Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

В результате обстрела Славянска пострадали трое гражданских, повреждены дома и транспорт

Иван ДьяконовСреда, 19 марта 2025, 07:15
В результате обстрела Славянска пострадали трое гражданских, повреждены дома и транспорт
Фото: Донецкая областная прокуратура

Вечером 18 марта в результате вражеского обстрела Славянска пострадали трое гражданских. Двое из них получили минно-взрывные травмы, еще одна женщина - острую реакцию на стресс.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: 18 марта 2025 года, в 20:50, войска РФ нанесли удар по Славянску. В результате обстрела одного из районов города ранены двое гражданских в возрасте 58 и 59 лет. Они получили минно-взрывные травмы и убойные раны. Пострадавшие доставлены в больницу. Кроме того, у 71-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс".

Реклама:

Детали: По данным прокуратуры, поврежден 21 частный дом, а также транспортные средства. Тип вооружения, которое использовали россияне, пока устанавливается.

Предыстория: 

Вечером 18 марта в Краматорске и Славянске Донецкой области прогремели взрывы. Местные сообщили, что в части Славянска исчез свет.

Донецкая областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЗеленский собрал военный кабинет в Харькове: подготовились ко встрече в Саудовской Аравии
CNN: В США по требованию Трампа пытаются разработать "Золотой купол" для защиты от ракет
фотоРебенок умер у стоматолога в Киеве
видеоЗеленский посетил командный пункт в Донецкой области
FT: Европа работает над планом замены США в НАТО
Россияне запустили 179 беспилотников - сотня сбита силами ПВО
Все новости...
Донецкая область
DeepState: Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине
СМИ: В Краматорске и Славянске прогремели взрывы, сообщают об отключении света
В феврале командование вывело войска из Кураховского "мешка" – источники
Последние новости
03:56
В результате российской атаки на Киев погибли два человека – ГСЧС
03:25
В Южной Африке во время авиашоу разбился самолет: погиб опытный пилот
02:34
фотоРоссийская атака на Киевщину: травмированы два человека, повреждены дома и предприятие – ОВА
02:18
Массированная атака БпЛА на Киев: обломки попали в жилые дома, 7 пострадавших – Кличко
01:42
Папа Франциск завершил лечение пневмонии, но нуждается в двух месяцах отдыха
01:15
ОбновленоНочная атака на Киев: Российские БпЛА попали в многоэтажки, в разных районах столицы пожары
00:11
В Киеве слышны взрывы, работает ПВО
23:53
В Париже в погоне за нарушителем пострадали 10 полицейских
23:31
Чем вдохновляются "Шмальгаузены"? Интервью с Михальчуком и Матюхиным
23:27
Обстрелы Никополя: трое раненых, повреждены предприятия и дома
Все новости...
Реклама:
Реклама: