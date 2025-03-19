У Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів

19 березня у Кременчуці Полтавської області місцевий житель відкрив вогонь із травматичного пістолета по працівнику РТЦК під час перевірки документів. Військовий зазнав поранення ноги.

Джерело: поліція Полтавщини

Дослівно: "Близько 07:00 години під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги".

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Деталі: Зазначається, що поліція затримала 48-річного нападника на місці. Пораненому військовому надали медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

У зловмисника вилучили травматичний пістолет. Наразі слідство з’ясовує всі обставини інциденту.

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