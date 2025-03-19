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У Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів

Анастасія ПроцСереда, 19 березня 2025, 10:45
У Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів
Вилучений пістолет. фото: Національно поліція

19 березня у Кременчуці Полтавської області місцевий житель відкрив вогонь із травматичного пістолета по працівнику РТЦК під час перевірки документів. Військовий зазнав поранення ноги.

Джерело: поліція Полтавщини

Дослівно: "Близько 07:00 години під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік  здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги".

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Деталі: Зазначається, що поліція затримала 48-річного нападника на місці. Пораненому військовому надали медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

У зловмисника вилучили травматичний пістолет. Наразі слідство з’ясовує всі обставини інциденту.

Нагадаємо:

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  • 17 березня у Харківському ОТЦК та СП повідомили про "ненавмисний наїзд" на велосипедиста, що виник нібито через "складні умови дорожньої обстановки".Після інциденту, як зазначили в ТЦК, військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події. За фактом наїзду керівництво Харківського обласного ТЦК та СП призначило службове розслідування.
  • 16 березня у Волинській області чоловік, тікаючи від військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектування, погрожував пістолетом і вистрілив з нього. За даним фактом Національна поліція у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.

Полтавська областьКременчукТЦК
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