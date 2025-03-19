У Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів
Середа, 19 березня 2025, 10:45
19 березня у Кременчуці Полтавської області місцевий житель відкрив вогонь із травматичного пістолета по працівнику РТЦК під час перевірки документів. Військовий зазнав поранення ноги.
Джерело: поліція Полтавщини
Дослівно: "Близько 07:00 години під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги".
Реклама:
Деталі: Зазначається, що поліція затримала 48-річного нападника на місці. Пораненому військовому надали медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.
У зловмисника вилучили травматичний пістолет. Наразі слідство з’ясовує всі обставини інциденту.
Нагадаємо:
РЕКЛАМА:
- 17 березня у Харківському ОТЦК та СП повідомили про "ненавмисний наїзд" на велосипедиста, що виник нібито через "складні умови дорожньої обстановки".Після інциденту, як зазначили в ТЦК, військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події. За фактом наїзду керівництво Харківського обласного ТЦК та СП призначило службове розслідування.
- 16 березня у Волинській області чоловік, тікаючи від військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектування, погрожував пістолетом і вистрілив з нього. За даним фактом Національна поліція у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.