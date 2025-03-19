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В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК во время проверки документов

Анастасия ПроцСреда, 19 марта 2025, 10:45
В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК во время проверки документов
Удален пистолет. фото: Национальная полиция

19 марта в Кременчуге Полтавской области местный житель открыл огонь из травматического пистолета по работнику РТЦК во время проверки документов. Военный получил ранение ноги.

Источник: полиция Полтавщины

Дословно: "Около 07:00 часов во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, вызвав ему ранение ноги".

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Детали: Отмечается, что полиция задержала 48-летнего нападающего на месте. Раненому военному оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

У злоумышленника изъяли травматический пистолет. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним:

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  • 17 марта в Харьковском ОТЦК и СП сообщили о "непреднамеренном наезде" на велосипедиста, возникшем якобы из-за "сложных условий дорожной обстановки" После инцидента, как отметили в ТЦК, военнослужащие остановили автомобиль, чтобы оказать необходимую помощь, однако велосипедист покинул место происшествия. По факту наезда руководство Харьковского областного ТЦК и СП назначило служебное расследование.
  • 16 марта в Волынской области мужчина, убегая от военнослужащих одного из территориальных центров комплектования, угрожал пистолетом и выстрелил из него. По данному факту Национальная полиция в Волынской области возбудила уголовное производство относительно угроз жизни и здоровью военнослужащих и гражданских граждан.

Полтавская областьКременчугТЦК
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