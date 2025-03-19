В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК во время проверки документов

19 марта в Кременчуге Полтавской области местный житель открыл огонь из травматического пистолета по работнику РТЦК во время проверки документов. Военный получил ранение ноги.

Источник: полиция Полтавщины

Дословно: "Около 07:00 часов во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, вызвав ему ранение ноги".

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Детали: Отмечается, что полиция задержала 48-летнего нападающего на месте. Раненому военному оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

У злоумышленника изъяли травматический пистолет. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним:

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