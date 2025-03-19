Зеленський погодився на пропозицію Трампа припинити удари по енергетиці РФ – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський погодився на пропозицію припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом.

Джерело: про це Bloomberg повідомив у середу, 19 березня, анонімний співрозмовник, який ознайомлений із перебігом розмови, пише "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовник агентства стверджує, що Зеленський підтримав пропозицію припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час розмови із Трампом.

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Агентство зазначило, що США і Україна домовилися працювати над розширенням режиму припинення вогню.

Зазначимо, Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та додав, що значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України".

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

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Водночас 19 березня Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, попри те, що Путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.

А посланник президента США Стів Віткофф, попри це, заявив, що вірить господарю Кремля та його обіцянкам "діяти добросовісно" у питанні завершення війни в Україні.