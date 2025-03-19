Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Зеленский согласился на предложение Трампа прекратить удары по энергетике РФ – СМИ

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникСреда, 19 марта 2025, 18:59
Зеленский согласился на предложение Трампа прекратить удары по энергетике РФ – СМИ
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский согласился на предложение прекратить удары по российским энергетическим объектам во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

Источник: об этом Bloomberg сообщил в среду, 19 марта, анонимный собеседник, который ознакомлен с ходом разговора, пишет "Европейская правда"

Детали: Собеседник агентства утверждает, что Зеленский поддержал предложение прекратить удары по российским энергетическим объектам во время разговора с Трампом.

Реклама:

Агентство отметило, что США и Украина договорились работать над расширением режима прекращения огня.

Отметим, Трамп назвал разговор с Зеленским "очень хорошим" и добавил, что значительная часть разговора основывалась на его вчерашнем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным "с целью согласования запросов и потребностей России и Украины".

18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

РЕКЛАМА:

В то же время 19 марта Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что Путин якобы дал команду на 30 дней прекратить ее обстрел.

А посланник президента США Стив Уиткофф, несмотря на это, заявил, что верит хозяину Кремля и его обещаниям "действовать добросовестно " в вопросе завершения войны в Украине.

ЗеленскийСШАпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
CNN: В США по требованию Трампа пытаются разработать "Золотой купол" для защиты от ракет
Разведка Британии: Новый указ Путина - это принудительная русификация украинцев
фотоРебенок умер у стоматолога в Киеве
видеоЗеленский посетил командный пункт в Донецкой области
FT: Европа работает над планом замены США в НАТО
Россияне запустили 179 беспилотников - сотня сбита силами ПВО
Все новости...
Зеленский
Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским
Трамп и Зеленский начали телефонный разговор
Politico: Трамп-младший, Кушнер, Карлсон и Уиткофф вели тайные переговоры с оппонентами Зеленского
Последние новости
18:38
Ван дер Пул во второй раз выиграл однодевную велогонку "Милан – Сан Ремо"
18:37
Воздушные силы поразили пункт управления на Белгородщине – Генштаб
18:35
В Британии анонсировали расследование масштабного обесточивания, которое затронуло "Хитроу"
18:29
CNN: В США по требованию Трампа пытаются разработать "Золотой купол" для защиты от ракет
17:51
США сняли санкции с криптосервиса россиян, который помогал обходить санкции
17:40
СМИ: В Польше могли найти новые обломки ракеты-носителя Space X
17:32
Россияне убили двух гражданских в Покровске
17:31
Безопасно ли "хрустить" шеей? Врач объяснил возможные последствия
17:16
Норвежец Легрейд выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира по биатлону
17:05
Президенту Чехии показали производство винтовок Bren-2 в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: