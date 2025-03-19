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Зеленський: РФ вдарила по енергетиці України після наказу Путіна припинити її атакувати

Станіслав ПогоріловСереда, 19 березня 2025, 12:18
Зеленський: РФ вдарила по енергетиці України після наказу Путіна припинити її атакувати
Володимир Зеленський, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, незважаючи на те, що правитель РФ Володимир Путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.

Джерело: президент на спільний пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом в Гельсінкі у середу 

Пряма мова Зеленського: "Навіть цієї ночі, після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити (бити) по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об′єктах енергетики".

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Деталі: За його словами, росіяни били по транспорту, лікарнях, звичайній міській інфраструктурі "Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей", - зазначив президент.

Що було раніше:

  • 18 березня у Кремлі заявили, що лідер РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим". 
  • Після розмови Путіна і Трампа, у ніч на 19 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 72 ударних БпЛА, 45 безпілотників атакували Київську область.
  • Так, за даними "Укрзалізниці", російські військові атакували безпілотниками енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області вранці 19 березня: виникла пожежа, є знеструмлені ділянки.

Зеленськийросійсько-українська війнаенергетика
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