Зеленський: РФ вдарила по енергетиці України після наказу Путіна припинити її атакувати

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, незважаючи на те, що правитель РФ Володимир Путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.

Джерело: президент на спільний пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом в Гельсінкі у середу

Пряма мова Зеленського: "Навіть цієї ночі, після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити (бити) по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об′єктах енергетики".

Реклама:

Деталі: За його словами, росіяни били по транспорту, лікарнях, звичайній міській інфраструктурі "Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей", - зазначив президент.

Що було раніше: