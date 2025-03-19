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Україна і США зберуться на Близькому Сході, щоб узгодити деталі "перемирʼя" – Зеленський

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 19 березня 2025, 19:49
Україна і США зберуться на Близькому Сході, щоб узгодити деталі перемирʼя – Зеленський
фотоколаж: Getty Images

Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп домовились про зустріч делегацій у Саудівській Аравії з метою обговорення технічних деталей часткового перемирʼя, яке передбачає відмову від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Джерело: про це повідомив Зеленський за підсумками розмови з Трампом 19 березня, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський заявив, що підтримав припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і "Україна підтвердила, що ми готові його здійснити".

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"Ми доручили нашим командам вирішити технічні питання, пов'язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню. Українська та американська групи готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків на шляху до миру", – зазначив він.

Глава держави вказав, що радники й представники України та США на наступних зустрічах "можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до міцного миру і гарантій безпеки".

Раніше Дональд Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та додав, що значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України". 

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18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Водночас 19 березня Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, попри те, що Путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.

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