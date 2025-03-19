Украина и США соберутся на Ближнем Востоке, чтобы согласовать детали "перемирия" – Зеленский

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп договорились о встрече делегаций в Саудовской Аравии с целью обсуждения технических деталей частичного перемирия, которое предусматривает отказ от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Источник: об этом сообщил Зеленский по итогам разговора с Трампом 19 марта, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил, что поддержал прекращение ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры, и "Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить".

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"Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская группы готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов на пути к миру", – отметил он.

Глава государства указал, что советники и представители Украины и США на следующих встречах "могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности".

Ранее Дональд Трамп назвал разговор с Зеленским "очень хорошим" и добавил, что значительная часть разговора основывалась на его вчерашнем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным "с целью согласования запросов и потребностей России и Украины".

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18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

В то же время 19 марта Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что Путин якобы дал команду на 30 дней прекратить ее обстрел.

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