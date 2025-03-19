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Трамп і Зеленський в розмові порушили питання можливої власності США над українськими АЕС

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 19 березня 2025, 22:24
Трамп і Зеленський в розмові порушили питання можливої власності США над українськими АЕС
Трамп і Зеленський на зустрічі 28 лютого у Вашингтоні. Фото - Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп у розмові 19 березня порушували питання українських атомних електростанцій та їхнє можливе управління з боку США.

Джерело: про це йдеться в заяві держсекретаря США Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови, пише "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що Трамп у розмові із Зеленським "обговорив питання електропостачання та атомних електростанцій України".

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"Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг", – ідеться в заяві адміністрації Трампа.

"Американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", – додали там.

Оновлено: Пізніше Зеленський повідомив, що в розмові з Трампом обговорив можливість допомоги США тільки у відновленні ЗАЕС.

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Раніше Білий дім заявляв, що має особливу зацікавленість в обговоренні долі Запорізької атомної електростанції, яка розташована на окупованій Росією українській території.

Нагадаємо, раніше в Білому домі також заявили, що наразі у пріоритеті для США є мир в Україні, а не угода щодо критичних мінеральних ресурсів.

ТрампЗеленськийАЕС
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