Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Трамп и Зеленский в разговоре затронули вопрос возможной собственности США над украинскими АЭС

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 19 марта 2025, 22:24
Трамп и Зеленский в разговоре затронули вопрос возможной собственности США над украинскими АЭС
Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля в Вашингтоне. Фото - Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп в разговоре 19 марта поднимали вопрос украинских атомных электростанций и их возможное управление со стороны США.

Детали: Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолца по итогам разговора, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Трамп в разговоре с Зеленским "обсудил вопросы электроснабжения и атомных электростанций Украины".

Реклама:

"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг", – говорится в заявлении администрации Трампа.

"Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", – добавили там.

Обновлено: Позже Зеленский сообщил, что в разговоре с Трампом обсудил возможность помощи США только в восстановлении ЗАЭС.

РЕКЛАМА:

Ранее Белый дом заявлял, что имеет особую заинтересованность в обсуждении судьбы Запорожской атомной электростанции, которая расположена на оккупированной Россией украинской территории.

Напомним, ранее в Белом доме также заявили, что сейчас в приоритете для США является мир в Украине, а не соглашение по критическим минеральным ресурсам.

ТрампЗеленскийАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина и США начали переговоры в Эр-Рияде
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
ПВО третий день подряд сбивает около 100 российских беспилотников
Пентагон начал проверку сотрудников на полиграфе после визита Маска – Bloomberg
Все новости...
Трамп
Трамп остался доволен разговорами с Путиным и Зеленским
Трамп о России: Это очень ценная земля, с которой США должны иметь дело
Трамп готов подписать указ о начале ликвидации Департамента образования США – СМИ
Последние новости
17:49
Украина и США начали переговоры в Эр-Рияде
17:45
Мошки заполонили итальянское побережье: местные жители требуют объявить чрезвычайное положение
17:43
Спецпредставитель Трампа: Я не вижу, чтобы Путин хотел захватить всю Европу
17:23
За неделю Нацбанк продал 644 миллионов долларов
17:22
биатлонОдна победа – два трофея: Франциска Пройсс выиграла Большой и Малый хрустальные глобусы
16:59
В Турции приостановили полномочия арестованного мэра Стамбула
16:28
Польша усилит охрану важнейших участков границы с Беларусью
16:23
В Киеве и ряде областей в понедельник дожди и сильный ветер
16:10
X Маска заблокировал аккаунты оппозиции в Турции на фоне гражданских беспорядков
16:08
Может не давать спать ночью: ученые назвали неожиданное последствие глобального потепления
Все новости...
Реклама:
Реклама: