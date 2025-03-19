Трамп и Зеленский в разговоре затронули вопрос возможной собственности США над украинскими АЭС

Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля в Вашингтоне. Фото - Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп в разговоре 19 марта поднимали вопрос украинских атомных электростанций и их возможное управление со стороны США.

Детали: Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолца по итогам разговора, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Трамп в разговоре с Зеленским "обсудил вопросы электроснабжения и атомных электростанций Украины".

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"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг", – говорится в заявлении администрации Трампа.

"Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", – добавили там.

Обновлено: Позже Зеленский сообщил, что в разговоре с Трампом обсудил возможность помощи США только в восстановлении ЗАЭС.

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Ранее Белый дом заявлял, что имеет особую заинтересованность в обсуждении судьбы Запорожской атомной электростанции, которая расположена на оккупированной Россией украинской территории.

Напомним, ранее в Белом доме также заявили, что сейчас в приоритете для США является мир в Украине, а не соглашение по критическим минеральным ресурсам.