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Зеленський: Ми обговорили з Трампом можливість відновлення ЗАЕС

Тетяна ОлійникЧетвер, 20 березня 2025, 00:01
Зеленський: Ми обговорили з Трампом можливість відновлення ЗАЕС
ЗАЕС. Фото - STRINGER/AFP via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з американським колегою Дональдом Трампом обговорив можливість допомоги США у відновленні ЗАЕС.

Джерело: Зеленський на онлайн-пресконференції 19 березня

Пряма мова: "Я сказав, що тільки деокупації станції недостатньо, тому що там має бути інфраструктура – водозабезпечення, технічний персонал і ще дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два з половиною роки станція почала приносити гроші, електрику для людей. Це моє бачення".

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Деталі: Трамп запитав у розмові, чи США можуть відновити станцію. Зеленський відповів: "Так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші. Це можна обговорювати, але ми говорили лише про одну станцію".  

Що передувало:

Раніше держсекретар США Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майк Волц за підсумками розмови Трампа та Зеленського повідомили, що президенти порушували питання українських атомних електростанцій та їхнє можливе управління з боку США.

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Раніше Білий дім заявляв, що має особливу зацікавленість в обговоренні долі Запорізької атомної електростанції, яка розташована на окупованій Росією українській території.

ЗАЕСТрампЗеленський
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