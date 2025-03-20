Зеленський: Ми обговорили з Трампом можливість відновлення ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з американським колегою Дональдом Трампом обговорив можливість допомоги США у відновленні ЗАЕС.

Джерело: Зеленський на онлайн-пресконференції 19 березня

Пряма мова: "Я сказав, що тільки деокупації станції недостатньо, тому що там має бути інфраструктура – водозабезпечення, технічний персонал і ще дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два з половиною роки станція почала приносити гроші, електрику для людей. Це моє бачення".

Реклама:

Деталі: Трамп запитав у розмові, чи США можуть відновити станцію. Зеленський відповів: "Так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші. Це можна обговорювати, але ми говорили лише про одну станцію".

Що передувало:

Раніше держсекретар США Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майк Волц за підсумками розмови Трампа та Зеленського повідомили, що президенти порушували питання українських атомних електростанцій та їхнє можливе управління з боку США.

РЕКЛАМА:

Раніше Білий дім заявляв, що має особливу зацікавленість в обговоренні долі Запорізької атомної електростанції, яка розташована на окупованій Росією українській території.