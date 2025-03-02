Макрон: Відмова США підтримувати Україну ставить під загрозу світову безпеку

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що відмова США від підтримки України матиме катастрофічні наслідки не лише для Києва, а й для світової безпеки. За його словами, якщо не зупинити Путіна зараз, він піде війною далі до інших країн Європи.

Джерело: Макрон в коментарі французькому виданню La Tribune

Деталі: Макрон наголосив, що США не можуть самоусунутися від ситуації, оскільки їхня стратегічна роль у світовій безпеці є критично важливою. Він застеріг, що якщо Вашингтон погодиться "підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України", то це лише послабить позиції США та поставить під загрозу вплив Америки у протистоянні з Росією, Китаєм та іншими глобальними гравцями.

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Пряма мова: "Очевидне завдання США – бути на боці українців, у цьому я не маю жодних сумнівів. Відмежування від України не відповідає інтересам Сполучених Штатів. Те, що США зробили за останні три роки, повністю відповідає їхній дипломатичній та військовій традиції. Я хочу, щоб американці зрозуміли, що відмежування від України не в їхніх інтересах".

Деталі: Однак Трамп, схоже, більше прагне укласти перемир’я з Володимиром Путіним, ніж дотримуватися традиційних американських цінностей. На думку Макрона, це – помилка.

Звичайно, ми всі прагнемо миру. Але не може бути справедливого й тривалого миру, якщо Україну залишать напризволяще," – наголошує Макрон.

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На думку президента Франції, Росія становить для Європи екзистенційну загрозу, більш небезпечну, ніж будь-коли.

"На наших кордонах стоїть переозброєна й агресивна Росія. Вона вже здійснює терористичні атаки та масовані дезінформаційні кампанії в Європі", – підкреслює лідер Франції.

За його словами, Путін не зупиниться в Україні. Макрон переконаний, що якщо зараз не зупинити лідера Кремля, "безсумнівно, він рушить далі – до Молдови, а можливо, й до Румунії".

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