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Зеленский: Мы обсудили с Трампом возможность восстановления ЗАЭС

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 марта 2025, 00:01
Зеленский: Мы обсудили с Трампом возможность восстановления ЗАЭС
ЗАЭС. Фото - STRINGER/AFP via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил возможность помощи США в восстановлении ЗАЭС.

Источник: Зеленский на онлайн-пресс-конференции 19 марта

Прямая речь: "Я сказал, что только деоккупации станции недостаточно, потому что там должна быть инфраструктура - водообеспечение, технический персонал и еще очень много шагов для того, чтобы за полтора-два с половиной года станция начала приносить деньги, электричество для людей. Это мое видение".

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Детали: Трамп спросил в разговоре, могут ли США восстановить станцию. Зеленский ответил: "Да, если можно модернизировать, вкладывать деньги. Это можно обсуждать, но мы говорили только об одной станции".

Что предшествовало:

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц по итогам разговора Трампа и Зеленского сообщили, что президенты поднимали вопрос украинских атомных электростанций и их возможное управление со стороны США.

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Ранее Белый дом заявлял, что имеет особую заинтересованность в обсуждении судьбы Запорожской атомной электростанции, которая расположена на оккупированной Россией украинской территории.

ЗАЭСТрампЗеленский
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