Наймасованіша атака на Кропивницький: 10 поранених, серед них – 4 дітей

В середу ввечері росіяни завдали наймасованішої атаки на місто Кропивницький, внаслідок якої 10 людей, серед яких 4 дитини, зазнали поранень.

Джерело: ДСНС і Нацполіція

Деталі: Рятувальники зазначили, що внаслідок атаки зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

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Пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.

Дослівно ДСНС: "На місці працюють усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. Розгорнуто Пункт незламності".

фото: ДСНС

Доповнено: Пізніше в поліції додали, що ушкодження отримали 10 жителів, серед яких 4 дітей.

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фото: ДСНС

"Усім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано. На місцях подій працюють поліцейські та рятувальники для надання громадянам необхідної допомоги", – повідомили правоохоронці.

фото: ДСНС