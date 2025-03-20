Наймасованіша атака на Кропивницький: 10 поранених, серед них – 4 дітей
В середу ввечері росіяни завдали наймасованішої атаки на місто Кропивницький, внаслідок якої 10 людей, серед яких 4 дитини, зазнали поранень.
Джерело: ДСНС і Нацполіція
Деталі: Рятувальники зазначили, що внаслідок атаки зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.
Пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.
Дослівно ДСНС: "На місці працюють усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. Розгорнуто Пункт незламності".
Доповнено: Пізніше в поліції додали, що ушкодження отримали 10 жителів, серед яких 4 дітей.
"Усім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано. На місцях подій працюють поліцейські та рятувальники для надання громадянам необхідної допомоги", – повідомили правоохоронці.