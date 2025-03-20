Самая массированная атака на Кропивницкий: 10 раненых, среди них – 4 детей

В среду вечером россияне нанесли самую массированную атаку на город Кропивницкий, в результате которой 10 человек, среди которых 4 детей, получили ранения.

Источник: ГСЧС и Нацполиция

Детали: Спасатели отметили, что в результате атаки подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

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Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.

Дословно ГСЧС: "На месте работают все соответствующие службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям. Развернут Пункт несокрушимости".

фото: ГСЧС

Дополнено: Позже в полиции добавили, что повреждения получили 10 жителей, среди которых 4 детей.

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фото: ГСЧС

"Всем оперативно оказана медицинская помощь, несколько граждан госпитализированы. На местах событий работают полицейские и спасатели для оказания гражданам необходимой помощи", – сообщили правоохранители.

фото: ГСЧС